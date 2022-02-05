Google analytics

Контекстная рекламаЗакрыт4 заявки552 просмотра
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Была проведена настройка google analytics 4 

Но не устроил результат 

Есть много нюансов, которые хотелось бы обсудить и поправить 

Детальное ТЗ В ЛК 

2 года назад
alexpm
27 летМолдова
3 года в сервисе
Был
год назад