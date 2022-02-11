Настроить Яндекс.Директ

Мы занимаемся производством и продажей свадебных платьев имеем свою базу клиентов, нужно настроить таргетированую рекламу на базу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, коллеги. Надо настроить поиск и РСЯ для emprofi .ru /123 только на основной товар (цистерна для аммиака), сопутствующая продукция не нужна.
Охват небольшой, в пределах 100 запросов)
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