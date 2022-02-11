Настроить Яндекс.Директ

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Добрый день, коллеги. Надо настроить поиск и РСЯ для emprofi .ru /123 только на основной товар (цистерна для аммиака), сопутствующая продукция не нужна.

Охват небольшой, в пределах 100 запросов)

2 года назад
iconmax363
Максим 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
artemzzzaika
Артем 
26 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$19
1 день
RUB
Артем оперативно и профессионально настроил Директ: поиск, РСЯ, ретаргетинг. Конверсия просто супер! Бонусом настроил настроил метрику. Рекомендую к сотрудничеству!
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