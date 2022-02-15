Нужно настроить рекламные кампании для гостиницы

Есть уже настроенные рекламные кампании (2 акк в Яндекс, 2 в google), необходимо вносить сезонные изменения, следить за расходом бюджеты, вносить изменения по просьбе, заполнять по понедельникам табличку с расходами (на gooogle) и ежемесячно давать ...