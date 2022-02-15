Нужно настроить рекламные кампании для гостиницы

Контекстная рекламаЗавершен1 заявка447 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно настроить рекламные кампании для гостиницы в яндекс и гугл.

Ваши предложения.

2 года назад
maksim-nb
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад
Выбранный исполнитель
gloomy159
Илья 
30 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
5 дней назад
2 года назад
$270
3 дня
Настройка и запуск рекламных компаний прошло как всегда на высоком уровне! Илья профессионал.
Работать с Максимом одно удовольствие. Все супер!