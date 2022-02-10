Настроить контекстную рекламу в Яндекс и google

Здравствуйте. Нужно сделать аудит нескольких кампаний в Google Adwords на корректность настройки и дать список рекомендаций по их улучшению. В кампаниях проработана семантика, группы объявлений, сами объявления. Нужно проверить насколько качественный идет трафик, есть ли неффективные запросы, ...