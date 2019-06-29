Разработать сайт на Laravel

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок695 просмотров

Верстка уже вся готова, необходимо реализовать только функционал, тут подробное ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1aC_yyJsNAZJyGF7HD4kRQFajI6vGR3QgKrEpPZVbQys/edit?usp=sharing

Laravel
6 лет назад
mushtal
32 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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