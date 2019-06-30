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Верстка интернет-магазина (open cart)
Необходимо сделать верстку интернет-магазина и натянуть на cms ( open cart).
Готовый PSD макет имеется, ПК + адптив.
Макеты и информацию вышлю в сообщения всем заинтересованным.
Заявки фрилансеров
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