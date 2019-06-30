Верстка интернет-магазина (open cart)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок216 просмотров

Необходимо сделать верстку интернет-магазина и натянуть на cms ( open cart).

Готовый PSD макет имеется, ПК + адптив.

Макеты и информацию вышлю в сообщения всем заинтересованным.

6 лет назад
dezmand93
Дмитрий 
31 год
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров