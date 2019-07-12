HTML верстка плюс интеграция на CMS WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен21 заявка570 просмотров

Добрый день! Задание: необходимо сверстать макеты PSD (десктоп+адаптив) и интегрировать с CMS WordPress. Цену и сроки обязательно указывайте в заявке. Спасибо. Более детально здесь: https://drive.google.com/open?id=1f9IZ8uQ6fVKdaXqN-FgPf6sGzVHxGOsG

HTMLWordPress
6 лет назад
anton1515
Сергей 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ob163256
Олег 
44 года
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
$240
7 дней
Наш проект завершен. Верстку и интегрирование на CMS сделал Ярослав. Спасибо. Все выполнено тонко и профессионально. Минимум правок, спокойно и уверенно, все вопросы были решены в кратчайшее время. Однозначно рекомендую, как отличного специалиста.
Отличный заказчик, однозначно рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

ob163256
Олег 
44 года
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад