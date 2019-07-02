Обновить верстку проекта

$80
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок232 просмотра

Сайт на вордпресс

http://shachiko.puzzle.kz вот здесь выложен архив адекватной верстки. Масштабы, стили, кнопки итд все сделано корректно.Сейчас сверстано:

Главная старница

Корзина

Кабинет клиента Нужно переверстать по новому шаблону:

https://sachiko-olzha.kz/sachiko-brand/ - брендовую страницу сачико

https://sachiko-olzha.kz/nico-nico-brand/ - брендовую страницу нико нико

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WordPress
6 лет назад
Maxtsurka
Максим 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров

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