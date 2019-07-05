Сделать верстку по макету и разместить сайт на движке Wordpress

Приветствую,

необходимо, как всегда очень срочно, сделать верстку сайта и разместить его на движке. Прилагаю jpeg дизайна. Бюджет, выделяемый на проект 110$, время 4 дня.

Если для вас бюджет маловат, то можете оставить контакты молодых специалистов, которые смогут мне помочь реализовать проект быстро. Буду благодарна любым контактам, наводкам или комментариям.