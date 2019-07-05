Сделать верстку по макету и разместить сайт на движке Wordpress

$110
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт33 заявки422 просмотра

Приветствую, 

необходимо, как всегда очень срочно, сделать верстку сайта и разместить его на движке. Прилагаю jpeg дизайна. Бюджет, выделяемый на проект 110$, время 4 дня.

Если для вас бюджет маловат, то можете оставить контакты молодых специалистов, которые смогут мне помочь реализовать проект быстро. Буду благодарна любым контактам, наводкам или комментариям.

WordPress
6 лет назад
Snow_Show
Валерия 
39 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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