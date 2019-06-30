Нужно отрисовать страницу внутрению psd предоставлю и задание

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок240 просмотров

Нужно отрисовать страницу внутрению контекстную страницу  psd предоставлю и задание  на страницу нужно сделать в 3х разрешениях страниц Desktop Mobile Tablet 

6 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров

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