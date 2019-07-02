Приветствую, необходимо, как всегда очень срочно, сделать верстку сайта и разместить его на движке. Прилагаю jpeg дизайна. Бюджет, выделяемый на проект 110$, время 4 дня. Если для вас бюджет маловат, то ...
Верстка и натяжка на WordPress
Нужен Специалист, способный на платформе WordPress создать технически безупречный шаблон
сайта. В сайте 3 старицы. Есть дизайн двух страниц:
https://vk.com/doc124829546_494665817?hash=3ae7c3a9ea0fc46a31&dl=c4802afa4ba5c0d796
https://vk.com/doc124829546_497623329?hash=098220303436bc3074&dl=03879016de0754b5be
Дизайн страницы контакты как на этом сайте: http://potolok-belgorod.ru/kontakty/ (контакты, фото офиса из Гугл карты, схема проезда, видео о городе и форма обратной связи)
Есть подробное описание функций каждого блока на странице. В документах XL приложил. Необходимо сверстать и поместить верстку на платформу WordPress.
Верстка должна соответствовать требованиям:·
Чек-листа (современным пунктам) https://habr.com/ru/post/114256/·
Основным требованиям верстки: https://www.youtube.com/channel/UCHHw70vvbfyM6xJQoV8U-Pw
Все 3 страницы должны соответствовать требованиям:· Скорость 90 и выше для ПК, 80 для мобильных https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru·
Соблюдение стандартов W3C https://jigsaw.w3.org/css-validator/ если они не противоречат https://codex.wordpress.org/Theme_Development.
Жду отклик от Мастера, который работает по таким требованиям. Сообщите цену и сроки выполнения работы. Пришлите ссылку на портфолио и ссылку на работающий сайт.
Заявки фрилансеров
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