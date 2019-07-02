Необходимо сверстать 12 страниц cайта (HTML, React JS, CSS)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок208 просмотров

Для реализации проекта требуется фронтенд разработчик. 

Опыт в React JS не менее 2-х лет. Желательно знание React Native так как на проекте есть задача по фронтенду приложения.  

Дизайн предоставим в Sketch. 

CSSHTMLJavaScriptReact NativeSketch
6 лет назад
kortadima
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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