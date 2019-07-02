Оптимизация сайта на ocStore 2.3.0.2.3

Приветствую.

Сайт на ocStore 2.3.0.2.3,

http://vipavoska.com.ua

1. Увеличить скорость загрузки страниц, сайт грузится медленно

2. Убрать все битые ссылки

3. Нужен файл robots.txt

4. Тег для малоинформативных страниц 29

5. Название страницы 8 </p><p>6. Добавить регистрацию с помощью фейсбук, инстаграмм, гугл </p><p>7. Добавить в футер иконки: Facebook, Instagram </p><p>в футер: адрес, e-mail, номер телефона </p><p>8. Добавить под главным большим банером в ряд маленькие банера для промо категорий и акций. Количество столбцов (вниз) должно регулироваться. По горизонтали может быть 2 и 3, в зависимости от заданых мной параметров. Скрин-пример во вложении </p><p>9. Под новинками Скидки и акции. </p><p>Добавить новую, перечеркную цену и размер скидки в каталоге в каждой карточке товара где произошло изменение цены и в самой карточке товара. Вывести все товары со скидкой в один раздел. 8я категория Sale. Они должны туда попадать автоматически, как только произошло изменение цены. Цены и товары загружаются с 1С на сайт с помощью xml файла </p><p>10. <s>Дальше блок Новости и статьи. Пример во вложении - не нужно, разобралась как это сделать</s> </p><p>11. Под новостями Подписаться на новости. Привер во вложении. В примере - это большое и широкое поле. Такое большое не нужно. </p><p>12. В футере убрать ввод меню в таблице, просто текстом. </p><p> </p><p>Категории: </p><p>1. Выводить по 60 товаров по умолчанию, убрать автозагрузку страницы, поставить вывод нажатием на номера страниц</p>