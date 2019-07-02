Приветствую, необходимо, как всегда очень срочно, сделать верстку сайта и разместить его на движке. Прилагаю jpeg дизайна. Бюджет, выделяемый на проект 110$, время 4 дня. Если для вас бюджет маловат, то ...
Оптимизация сайта на ocStore 2.3.0.2.3
Приветствую.
Сайт на ocStore 2.3.0.2.3,
1. Увеличить скорость загрузки страниц, сайт грузится медленно
2. Убрать все битые ссылки
3. Нужен файл robots.txt
4. Тег для малоинформативных страниц 29
5. Название страницы 8 </p><p>6. Добавить регистрацию с помощью фейсбук, инстаграмм, гугл </p><p>7. Добавить в футер иконки: Facebook, Instagram </p><p>в футер: адрес, e-mail, номер телефона </p><p>8. Добавить под главным большим банером в ряд маленькие банера для промо категорий и акций. Количество столбцов (вниз) должно регулироваться. По горизонтали может быть 2 и 3, в зависимости от заданых мной параметров. Скрин-пример во вложении </p><p>9. Под новинками Скидки и акции. </p><p>Добавить новую, перечеркную цену и размер скидки в каталоге в каждой карточке товара где произошло изменение цены и в самой карточке товара. Вывести все товары со скидкой в один раздел. 8я категория Sale. Они должны туда попадать автоматически, как только произошло изменение цены. Цены и товары загружаются с 1С на сайт с помощью xml файла </p><p>10. <s>Дальше блок Новости и статьи. Пример во вложении - не нужно, разобралась как это сделать</s> </p><p>11. Под новостями Подписаться на новости. Привер во вложении. В примере - это большое и широкое поле. Такое большое не нужно. </p><p>12. В футере убрать ввод меню в таблице, просто текстом. </p><p> </p><p>Категории: </p><p>1. Выводить по 60 товаров по умолчанию, убрать автозагрузку страницы, поставить вывод нажатием на номера страниц</p>
Заявки фрилансеров
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