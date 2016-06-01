olgaZavoloka

Ольга olgaZavoloka

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Руководитель интернет-магазина

Все проекты, которые публикуются, касаются моего ИМ.

Магазину постоянно нужны изменения и поддержка.

Мы в поисках людей, которые будут на постоянной основе осуществлять поддержку.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$250
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
1
постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Внести правки в готовый фид для Google реклама

    Необходимо внести правки в готовый фид для Google рекламы. Основные задачи: установить правильную ссылку на изображение, добавить категорию в тайтл и проверить актуальность товаров в фиде. Обратите внимание на атрибуты и корректность данных.

    Контекстная реклама2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка электронной коммерции

    Требуется настроить электронную коммерцию на сайте на платформе ocStore 2.3.0.2.3. Необходимо обеспечить передачу данных о количестве проданных товаров и их стоимости в Google Analytics для анализа эффективности контекстной рекламы.

    ocStore
    Контекстная реклама1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Скачать заказ на сервер

    $20

    Необходимо разработать систему для автоматического скачивания заказов с сайта edi.vchasno.ua в формате эксель и сохранения их на сервер. При каждом скачивании должен создаваться каталог с датой заказа, в который будет помещен файл. Задача требует навыков веб-программирования и работы с серверными системами.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Парсер для сайта

    Разработка парсера, который будет запускаться ежедневно для сбора информации о товарах с сайта и экспортировать данные в формате XLS. Парсер должен собирать код товара, штрихкод, название, модель, категорию, бренд, наличие акции, статус на сайте, цену, количество отзывов и общий рейтинг. Также предусмотрен ручной запуск парсинга.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Спарсить информацию с сайта в 1с

    Требуется разработка решения для парсинга данных с сайтов H&M, C&A, Zara в 1С. При вводе артикула в 1С, система должна автоматически искать и загружать фото, а также заполнять недостающие поля: название, цвет, состав, описание, цену. Ключевые задачи включают интеграцию и автоматизацию процесса.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Рост технической базы mysql (1С) tempdb

    Нужно решить проблему в росте технической базы скуля tempdb..она разростается до 30гб, но после перезагрузки сервера сбрасывается на 500мб.  Каждое утро нужно перезагружать сервер иначе не хватает места и не пускает в базу 1С. Нужно ...

    MySQL
    1С-программирование9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настроить расчет себестоимости 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2580)+отчеты

    Управление торговлей для Украины, редакция 3.1 (3.1.6.1)  Уважаемые программисты, в моей 1С не настроен расчет валовой прибыли/себестоимости.  Нужно настроить и рассчитать для всех поступлений себестоимость.

    1С-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Правки корзины, не работает авторизация

    Сайт vipavoska.com.ua ocStore 2.3.0.2.3 В данный момент купить можно только будучи неавторизированным пользователем.  Если авторизироваться (с помощью мейла, с помощью соцсетей) купить нельзя. Ошибка. Кроме того, что нужно ...

    ocStore
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Внести правки для корзины

    1. Авторизация через модуль Фб, инстаграмм, гугл. Нужно вставить под Покупатель, перед Зарегистрироваться. Что б можно было зарегистроваться через соцсети 2. Если выбираем не регистрироваться: оставляем только Имя, Телефон - обязательное поле, город и ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Правки в футере сайта

    Сайт vipavoska.com.ua ocStore 2.3.0.2.3 Футер (только без сетки, без разметки):  1 колонка  - О компании -Контакты (нужно использовать форму связаться с нами). Первый блок остается как есть, второй блок ...

    ocStore
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Доработки на сайте Версия ocStore 2.3.0.2.3

    Vipavoska.com.ua 1. Увеличить скорость загрузки сайта 2. Перелистывать товары в категории 1,2,3 (сейчас автоподгрузка работает некоректно). Выводить по 42 товара на странице 3.  Убрать все битые ссылки и настроить так, ...

    ocStore
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Добавить регистрацию с помощью соцсетей: Фейсбук, Инстаграмм, Гугл

    Сайт http://vipavoska.com.ua/ Версия ocStore 2.3.0.2.3 1. Добавить регистрацию с помощью фейсбук, инстаграмм, гугл 2. Добавить в  футер иконки: Facebook, Instagram. При нажатии переход в группу, ссылки дам 3. В футер: адрес, ...

    ocStore
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Оптимизация сайта на ocStore 2.3.0.2.3

    Приветствую. Сайт на ocStore 2.3.0.2.3,  http://vipavoska.com.ua 1. Увеличить скорость загрузки страниц, сайт грузится медленно 2.  Убрать все битые ссылки  3.  Нужен файл robots.txt 4.  Тег для малоинформативных страниц 29 ...

    ocStore
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Почистить место на хостинге

    Проанализировать что забирает много места, удалить лишние файлы, бекапы и т.д Дать мне развернутый ответ что "съедает" место и как его чистить (подробную инструкцию)

    Интернет-магазины11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$250
10 баллов
3 года назад
Парсер для сайта
Все хорошо, работаем не в первый раз.
Пишу отзыв с опозданием из-за форс-мажорных обстоятельств (война). Исполнитель добросовестный и выполняет работу качественно. Сотрудничаем второй раз. Все отлично. спасибо
Ответный отзыв
zer0code
Арсен 
43 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Скачать заказ на сервер
Все отлично. Приятный, коммуникабельный человек.
Уверено могу рекомендовать исполнителя. Задачу взялись выполнить сразу 4 исполнителя, но по пути или отказались по причине не смогу, не хватает инструментов, нужно поднять цену и тд. Арсен потестил, сделал, показал работоспособность своего продукта. До конца дня все было готово. Я в восторге от скорости, коммуникации, профессионализма. Рекомендую и буду, с удовольствием, обращаться дальше. Большое спасибо
Ответный отзыв
sfedorovamaria
25 лет
6 лет в сервисе
Была
год назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Написание статей для сайта
Написание статей
Мне очень приятно работать с Ольгой! Она прекрасный человек и заказчик
Прекрасный исполнитель. Очень рекомендую! Работа сделана лучше, чем я ожидала. Мгновенное исполнение. Хороший стиль написания. Вообще все хорошо,: быстро, качественно. Спасибо, Мария!
Ответный отзыв
marcus_the
Александр 
44 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
$400
10 баллов
5 лет назад
Настроить расчет себестоимости 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2580)+отчеты
Спасибо за интересную задачу, отличную коммуникацию и быструю оплату :)
Очень! Очень! Очень! Рекомендую. Ответственный, грамотный, глубоко вникает в решение вопроса и самое главное, в последствия доработок/правок. У меня было сложное задание, в силу многих доработок, которые влияли на корректную работу (и нагромождение ошибок от разных программистов и от нас-пользователей), с которым Александр прекрасно справился. Огромное спасибо!!!
Ответный отзыв
master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Внести правки для корзины
Спасибо, Ольга. Надеюсь ещё поработаем)
Елена заболела, проект закончить не может. Вынуждена искать нового исполнителя. Скорейшей поправки, Елена. Еще поработаем!
Ответный отзыв
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