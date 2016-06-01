olgaZavoloka

Уверено могу рекомендовать исполнителя. Задачу взялись выполнить сразу 4 исполнителя, но по пути или отказались по причине не смогу, не хватает инструментов, нужно поднять цену и тд. Арсен потестил, сделал, показал работоспособность своего продукта. До конца дня все было готово. Я в восторге от скорости, коммуникации, профессионализма. Рекомендую и буду, с удовольствием, обращаться дальше. Большое спасибо