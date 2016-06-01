olgaZavoloka

Необходимо внести правки в готовый фид для Google рекламы. Основные задачи: установить правильную ссылку на изображение, добавить категорию в тайтл и проверить актуальность товаров в фиде. Обратите внимание на атрибуты и корректность данных.
Все проекты, которые публикуются, касаются моего ИМ.
Магазину постоянно нужны изменения и поддержка.
Мы в поисках людей, которые будут на постоянной основе осуществлять поддержку.
- Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется настроить плагин E-commerce для сайта на ocStore. Необходимо оптимизировать функционал интернет-магазина для улучшения пользовательского опыта и увеличения продаж.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется настроить электронную коммерцию на сайте на платформе ocStore 2.3.0.2.3. Необходимо обеспечить передачу данных о количестве проданных товаров и их стоимости в Google Analytics для анализа эффективности контекстной рекламы.Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $20
Необходимо разработать систему для автоматического скачивания заказов с сайта edi.vchasno.ua в формате эксель и сохранения их на сервер. При каждом скачивании должен создаваться каталог с датой заказа, в который будет помещен файл. Задача требует навыков веб-программирования и работы с серверными системами.Завершен3 года назад
Разработка парсера, который будет запускаться ежедневно для сбора информации о товарах с сайта и экспортировать данные в формате XLS. Парсер должен собирать код товара, штрихкод, название, модель, категорию, бренд, наличие акции, статус на сайте, цену, количество отзывов и общий рейтинг. Также предусмотрен ручной запуск парсинга.Завершен3 года назад
Требуется разработка решения для парсинга данных с сайтов H&M, C&A, Zara в 1С. При вводе артикула в 1С, система должна автоматически искать и загружать фото, а также заполнять недостающие поля: название, цвет, состав, описание, цену. Ключевые задачи включают интеграцию и автоматизацию процесса.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Сайт Vipavoska.com.ua, Версия ocStore 2.3.0.2.3 В данный момент обмен производится односторонний 1С- Сайт с помощью парсера. Работа парсера: Обновление цен и остатков на сайте: ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт4 года назад
Поставить на сайт vipavoska.com.ua GTA-V (Google Tag Manager) ocStore 2.3.0.2.3 Настроить через GTA код GA (Google Analytics) и Facebook Pixel Через GTA наладить и отслеживание событий.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Для сайта vipavoska.com.ua необходимо писать новости и добавлять в админку 2 раза в неделю. Тексты по 1000 знаков. Тема: мода и стиль тренды года и направления ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день. Сайт vipavoska.com.ua Необходима сео-оптимизация и сео-продвижение. Покупка ссылок только в нашем аккаунтеПоисковые системы (SEO)27 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно решить проблему в росте технической базы скуля tempdb..она разростается до 30гб, но после перезагрузки сервера сбрасывается на 500мб. Каждое утро нужно перезагружать сервер иначе не хватает места и не пускает в базу 1С. Нужно ...1С-программирование9 заявокЗакрыт5 лет назад
Управление торговлей для Украины, редакция 3.1 (3.1.6.1) Уважаемые программисты, в моей 1С не настроен расчет валовой прибыли/себестоимости. Нужно настроить и рассчитать для всех поступлений себестоимость.1С-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Сайт vipavoska.com.ua ocStore 2.3.0.2.3 В данный момент купить можно только будучи неавторизированным пользователем. Если авторизироваться (с помощью мейла, с помощью соцсетей) купить нельзя. Ошибка. Кроме того, что нужно ...Завершен6 лет назад
1. Авторизация через модуль Фб, инстаграмм, гугл. Нужно вставить под Покупатель, перед Зарегистрироваться. Что б можно было зарегистроваться через соцсети 2. Если выбираем не регистрироваться: оставляем только Имя, Телефон - обязательное поле, город и ...Завершен6 лет назад
- $40
Добрый день. Задача по изменению карточки товара во вложенииЗавершен6 лет назад
Сайт vipavoska.com.ua ocStore 2.3.0.2.3 Футер (только без сетки, без разметки): 1 колонка - О компании -Контакты (нужно использовать форму связаться с нами). Первый блок остается как есть, второй блок ...Завершен6 лет назад
Vipavoska.com.ua 1. Увеличить скорость загрузки сайта 2. Перелистывать товары в категории 1,2,3 (сейчас автоподгрузка работает некоректно). Выводить по 42 товара на странице 3. Убрать все битые ссылки и настроить так, ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Сайт http://vipavoska.com.ua/ Версия ocStore 2.3.0.2.3 1. Добавить регистрацию с помощью фейсбук, инстаграмм, гугл 2. Добавить в футер иконки: Facebook, Instagram. При нажатии переход в группу, ссылки дам 3. В футер: адрес, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Приветствую. Сайт на ocStore 2.3.0.2.3, http://vipavoska.com.ua 1. Увеличить скорость загрузки страниц, сайт грузится медленно 2. Убрать все битые ссылки 3. Нужен файл robots.txt 4. Тег для малоинформативных страниц 29 ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт6 лет назад
Проанализировать что забирает много места, удалить лишние файлы, бекапы и т.д Дать мне развернутый ответ что "съедает" место и как его чистить (подробную инструкцию)Интернет-магазины11 заявокЗакрыт6 лет назад