Настройка электронной коммерции

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Нужна настройка электронной коммерции. Данные о количестве товара который купили и его стоимости должны передаваться в гугл аналитику.

Пример

http://joxi.ru/E2pZ6e3U4dpp8r

Сайт на ocStore 2.3.0.2.3

2 года назад
olgaZavoloka
Ольга 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
год назад