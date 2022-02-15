Добрый день. Нужно настроить e-commerce аналитику. Глобальный код уже размещен но остальное еще не сделано. Нужно настроить (и на стороне GA и на стороне CS-Cart) а дальше проверить корректно ли сделано все что связано с аналитикой. Отслеживание конверсий, передача ...
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Нужно настроить контекстную рекламу для сайта сервис услуг для дома по Москве (на подобие “муж на час”). Цель: увеличение количества заявок. Для отклика ответьте, пожалуйста, на вопросы:
1.Сколько стоит настройка?
2.Сколько стоит ведение?
3.Как происходит оплата? Предоплата или частями?
4.а какой результат?
5.Если не будет продаж, что предложите ли другие стратегии? На что будете смотреть?
6.В каких системах будет реклама (Гугл, Яндекс)? Цена за одну систему или за обе?
7.Как подходите к сбору Семантики? В каких сервисах?
8.Как часто будет проводится работа в рекламных кабинетах?
9.Создадите ли сами рекламный кабинет?
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