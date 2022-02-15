Настройка Google Analytics для CS-Cart

Настройка таргетированной рекламы в инстаграм в кредитной сфере Оплата после первых заявок, предел стоимости лида 800 рублей Скидывайте примеры работ
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Добрый день.
Нужно настроить e-commerce аналитику.
Глобальный код уже размещен но остальное еще не сделано.
Нужно настроить (и на стороне GA и на стороне CS-Cart) а дальше проверить корректно ли сделано все что связано с аналитикой.
Отслеживание конверсий, передача всех нужных данных о заказе и т д....
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