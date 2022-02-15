Настройка Google Analytics для CS-Cart

Контекстная рекламаЗакрыт1 заявка663 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Нужно настроить e-commerce аналитику.

Глобальный код уже размещен но остальное еще не сделано.

Нужно настроить (и на стороне GA и на стороне CS-Cart) а дальше проверить корректно ли сделано все что связано с аналитикой.

Отслеживание конверсий, передача всех нужных данных о заказе и т д....

2 года назад
atwooo
Роберт 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад