Розробити рекламу для магазину

Добрый день! Нужна +/- часовая консультация с практикующим специалистом по контексту. В ходе консультации нужно будет посмотреть наши действующие РК для интернет-магазина (динамические объявления из фида и просто РК на товары), понять какие сейчас допущены ошибки, сформулировать ...