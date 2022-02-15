Настроить контекстную рекламу Яндекс.Директ и Google Ads

Контекстная рекламаЗакрыт9 заявок721 просмотр
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Требуется создать и настроить поисковую и контекстную рекламу в Яндекс.Директ и Google Ads для сервиса https://ps5status.ru с целью привлечения новых подписчиков в платных ВК и Telegram-ботах.

2 года назад
guest_16450330159422
2 года в сервисе
Был
2 года назад