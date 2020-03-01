Написание статей для сайта

Есть 25 новостроек, для которых нужны качественные описания. Список объектов скинем исполнителю. Кол-во знаков в 1-ом описании 2500-4000 знаков с пробелами. От исполнителя требуем: - читабельность и привлекательность текстов - высокая уникальность текстов - умение излагать свои мысли - умение описывать объект ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Для сайта vipavoska.com.ua необходимо писать новости и добавлять в админку 2 раза в неделю. Тексты по 1000 знаков.
Тема:
мода и стиль
тренды года и направления
о улучшении фигуры
мода и возраст
как одеваться женщинам невысокого роста, с примерами вещей сайта и ссылками
о вещах, которых не должно быть в гардеробе
и тд
Обзор конкретных товаров (только для Киева, левый берег)
Умение вести инстаграмм приветствуется
Стиль написания, который нравится:
https://vandastyle.net/2016/06/01/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d0%b5%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b5-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d0%ba/
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