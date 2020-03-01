Написание статей для сайта

КопирайтингЗавершен14 заявок947 просмотров
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Добрый день.

Для сайта vipavoska.com.ua необходимо писать новости и добавлять в админку 2 раза в неделю. Тексты по 1000 знаков.

Тема: 

мода и стиль

тренды года и направления

о улучшении фигуры

мода и возраст

как одеваться женщинам невысокого роста, с примерами вещей сайта и ссылками

о вещах, которых не должно быть в гардеробе

и тд

Обзор конкретных товаров (только для Киева, левый берег)

Умение вести инстаграмм приветствуется

Стиль написания, который нравится:

https://vandastyle.net/2016/06/01/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d0%b5%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b5-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d0%ba/

Написание статей
4 года назад
olgaZavoloka
Ольга 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
sfedorovamaria
23 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
4 года назад
$3
1 день
Прекрасный исполнитель. Очень рекомендую! Работа сделана лучше, чем я ожидала. Мгновенное исполнение. Хороший стиль написания. Вообще все хорошо,: быстро, качественно. Спасибо, Мария!
Мне очень приятно работать с Ольгой! Она прекрасный человек и заказчик
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