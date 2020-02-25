Авторы вопросов для Паб Квиза

1. Необходимо написать оригинальный текст в размере 15.000 знаков (буду проверять на антиплагиат) на тему [b]Балет и мода[/b](статья о связи балета с модой, как повлиял, какие вещи появились благодаря балету и т.п.). Срок 28.02.2020.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются авторы для составления вопросов для Паб-квиза. Что такое Паб-квиз.
- Командная викторина, проводимая в кафе, нечто вроде «Что? Где? Когда?», но с менее замороченными вопросами для более широкой аудитории.
- Возможность обсуждать, логически мыслить, принимать решение и самое главное весело и интересно общаться с друзьями за ёмкостью чего-нибудь подходящего
- Интеллектуальное развлечение после рабочего дня Не путать с развлечением для интеллектуалов
Исходя из этого, для данной аудитории нужно составлять не просто скучные вопросы на знание понятий, значений или фактов. Им нужны вопросы, к правильным ответам на которые команда может прийти с помощью логических рассуждений или ассоциаций. При этом сами вопросы должны вызывать положительные эмоции, для этого они должны быть креативными. Вопросы могут быть с неожиданной формулировкой, с юмором или иронией. Короче говоря, кроме того, чтобы напрягать мозги игрокам, они должны ещё и вызывать у них положительные эмоции.
Все ресурсы онлайн викторин и открытых баз вопросов не удовлетворяют этим требованиям, поэтому это не так просто, как кажется, и нам нужны авторы, которые смогут «завернуть» простой ответ в многоступенчатую, неожиданную и прикольную форму вопроса.
По условиям сотрудничества.
За базу из 40 вопросов для одного паб-квиза я готов платить 4000 руб.
Баз вопросов нужно много и разной тематики, о которой поговорим отдельно с выбранными кандидатами.
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