Написать оригинальный текст на тему советского балета

Нужно составить маркетинговую структуру лендинга "Перголы из натурального дерева на заказ" на базе основной информации о компании и продукте (согласовываем). После согласования по этой схеме написать продающие, цепляющие тексты без банальностей с высоким уровнем уникальности. Предварительный анализ ...