Написать оригинальный текст на тему советского балета

Необходимо написать оригинальный текст в размере 15.000 знаков (буду проверять на антиплагиат) на тему [b]Русский императорский балет[/b](немного об истории, тенденции, прима-балерины, влияние на моду и мировое искусство, знаменитые спектакли и т.п.). Срок: 28.02.2020.
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Необходимо написать оригинальный текст в размере 15.000 знаков (буду проверять на антиплагиат) на тему Советский балет(немного об истории, тенденции, прима-балерины, влияние на моду и мировое
искусство, знаменитые спектакли и т.п.)
Срок: 02.03.2020.
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