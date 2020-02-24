Краткий пресс релиз

Здравствуйте друзья! Ищу ответственного копирайтера для написания текстов (заголовков и описаний видеороликов) для сайта взрослой тематики в соответствии с моим ТЗ. Язык – русский. Обьем: примерно 30-50 символов без пробелов – заголовок и 150-250 символов без пробелов ...