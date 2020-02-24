Написание текстов для сайта взрослой тематики

Здравствуйте друзья! Ищу ответственного копирайтера для написания текстов (заголовков и описаний видеороликов) для сайта взрослой тематики в соответствии с моим ТЗ.

Язык – русский.

Обьем: примерно 30-50 символов без пробелов – заголовок и 150-250 символов без пробелов – описание видеоролика

Оплата 30 р за один ролик (всего 50-60). Работа легкая и быстрая, за день реально сделать все 50-60 роликов не торопясь

Жду ваших предложений!