Здравствуйте. Необходимо написать со слов историю жизни нескольких поколений семьи. Так сказать биографию. Общение по скайпу или иным голосовым способом. Результатом работ должен быть структурированный текст, описывающий историю и жизнь семьи. Предложите стоимость (например за количество символов) и условия сотрудничества.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написание статей согласно ТЗ
Правила:
- водность не более 70%
- академическая тошнота не более 8%
- уникальность не менее 100%
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
- $5
Добрый день! Нужны 2 статьи на тему партнерских программ. 1. Что такое партнерская программа и как она работает? Нужно использовать ключевые слова: - «партнерскаяпрограмма это» (в самом начале статьи) - «реферальная программа» - «партнерские программы» 2. Виды партнерских программ Вступление одно или несколько ...Завершен4 года назад
- $2
Задание: написать статью (копирайт) о личных финансах для сайта о личных финансах и финансовой грамотности. Тема статьи: "Для чего нужен личный финансовый капитал". — объем статьи 1.5-2 тысячи знаков без пробелов, — уникальность 95+%, — придумать вовлекающий в чтение ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт4 года назад
Спланировать и написать тексты для сайта, с интересными фактами. Поискать примеры. тема сайта - продажа елок, bonsai, niwaki текст для главной, и пару блог постовКопирайтинг21 заявкаЗакрыт4 года назад
Подробное ТЗ в л.с.Завершен4 года назад
Необходимо подготовить контент (42к символов) согласно ТЗ (ТЗ вышлю в ЛС)Завершен4 года назад
- $50
написать статью по этому видео https://youtu.be/-f0kO6O0RC0Копирайтинг19 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно написать небольшую статью по попсихологии/сексологии ориентированную на женщинКопирайтинг22 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно подготовить описание 10 аватаров клиента, кто заказывает услугу строительства бассейна. Приложите, пожалуйста, примеры и стоимость.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужен копирайтинг, мед. тематика. Предпочтение кандидатам с мед. образованием - обязательно укажите это в заявке. Пишите цену за 1 тыс символов + контактные данные.Копирайтинг35 заявокЗакрыт4 года назад