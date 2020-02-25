Написание статей

$1
КопирайтингЗавершен1 заявка122 просмотра
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Написание статей согласно ТЗ

Правила:

- водность не более 70%

- академическая тошнота не более 8%

- уникальность не менее 100% 

Написание статей
4 года назад
guest_15163755677243
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
AvtorTekstoff
Дмитрий 
40 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$1
3 дня
Статья написана хорошо. Сроки соблюдены. Приятно работать. Спасибо.
Добросовестный заказчик. Интересная тема, понятное ТЗ. Всегда на связи. Работать приятно.