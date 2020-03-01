Подготовка контента согласно ТЗ

КопирайтингЗавершен3 заявки206 просмотров
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Необходимо подготовить контент (42к символов) согласно ТЗ (ТЗ вышлю в ЛС) 

4 года назад
medvedevseo
Дмитрий 
30 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
kat_happiness
Екатерина 
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$126
5 дней
WMZ
Все выполнено в срок, согласно ТЗ.
Снова сотрудничество прошло без проблем. Продолжаем работать)
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