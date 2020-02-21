Копирайтер гештальт

Всем доброго дня! Требуется копирайтер для написания статей для сайта. Это - короткие тезисные статьи с сжатыми описаниями без воды. Что требуется? [list][*]статьи 1000-2000 зн. про контекстную рекламу;[*]рерайтинг новостей до 1000 зн.;[*]представление о том, что такое SEO текст;[*]знание, ...