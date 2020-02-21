Копирайтер гештальт

Описать статью от 3000 знаков https://www.blagoyug.ru/articles/124474
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен копирайтер для написание тем в гештальт терапии. пишите с опытом работы в этой области.
- Похожие заказы
- $30Копирайтинг24 заявкиЗакрыт4 года назад
Вступительный текст на первое сообщение для кандидатов в сетевую компанию с таргетированной рекламы Нужен цепляющий текст, благодаря которому кандидат не испугается, что сетевой, и захочет остаться Первое мнение - супер важно, от вступительного текста зависит дальнейший разговорКопирайтинг7 заявокЗакрыт4 года назад
Написать оригинальный, грамотный текст, без копипасты. Раскрыть смысл вопроса и написать личное мнение по поводу раскрываемой темы. imcar.com.ua при просмотре сайте можете прикинуть темуКопирайтинг2 заявкиЗакрыт4 года назад
Компании, занимающейся пластиковыми емкостями необходимо для сайта написать ряд статей. Первая статья - о компании. Компания занимается сваркой изделий из пластиковых листов (полипропилен и полиэтилен) [list][*]- пластиковых емкостей[*]- вентиляции из пластика [*]- химические ёмкости[*]- системы очистки и фильтрации ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт4 года назад
Написание 3-х практических работ, общей сложностью 20 страниц, в кратчайшие сроки (1-3 дня)Копирайтинг11 заявокЗакрыт4 года назад
Для сайта предоставляющие услуги по продаже,установке и кондиционированию воздуха нужна статья на тему : "Чистка кондиционеров".Нужно описать услугу для клиента.Этапы чистки+польза Объем: 1500 тыс. символов. Большая просьба присылать свои предложения только тем копирайтерам,которые имеют опыт работы в ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт4 года назад
Срочно очень нужны качественные сео текста!! Для интернет-магазина описания по 500 символовКопирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте, нужен грамотный копирайтер для наполнения корпоративного сайта, объем не большой Все нюансы обсудим в лично переписке. Желательно что бы у вас были положительные отзывы. Жду ваших предложенийКопирайтинг28 заявокЗакрыт4 года назад
Всем доброго дня! Требуется копирайтер для написания статей для сайта. Это - короткие тезисные статьи с сжатыми описаниями без воды. Что требуется? [list][*]статьи 1000-2000 зн. про контекстную рекламу;[*]рерайтинг новостей до 1000 зн.;[*]представление о том, что такое SEO текст;[*]знание, ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт4 года назад
- $5
Для коммерческого сайта, который занимается ремонтом кофемашин в Москве, необходимо написать следующие тексты: Ремонт кофемашины Delonghi Ремонт кофемашины Saeco Ремонт кофемашины Nespresso Ремонт кофемашины Jura Ремонт кофемашины Philips Требования к текстам: 1. Объем каждого текста в районе 1 - 1.5 тыс. знаков ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт4 года назад