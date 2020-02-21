Написать тексты на тему "Ремонт кофемашины [название марки]"

Для коммерческого сайта, который занимается ремонтом кофемашин в Москве, необходимо написать следующие тексты:

Ремонт кофемашины Delonghi

Ремонт кофемашины Saeco

Ремонт кофемашины Nespresso

Ремонт кофемашины Jura

Ремонт кофемашины Philips

Требования к текстам:

1. Объем каждого текста в районе 1 - 1.5 тыс. знаков без пробелов

2. Тексты должны отличаться друг от друга

3. Каждый текст должен быть посвящен особенностям конкретно данной марки кофемашин

4. В тексте используем списки и структуризацию

5. В тексте необходимо употребить популярные модели этой марки кофемашины (если их несколько - смотрим на оф. сайте названия), а также следующие слова по возможности:

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срочный

мастерская

Текст необходимо сдать в html формате.

Заходим сюда: https://htmleditor.io/

Вставляем в левую форму текст, делаем нужные выделения списков и т.д.

Копируем код из правой формы: http://prntscr.com/r5lws9

Сохраняем текст вместе с html кодом в txt файл.

Этот файл называем по названию заголовка. Т.е. например так:

Ремонт кофемашины Delonghi.txt

Оплата: 1 тыс. знаков - 40 руб.