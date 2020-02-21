Статьи для наполнения блога агентства Интернет-маркетинга

Требуется собрать базу 100 авторов курсов по интернет бизнесу с сайта инфо-хит ([url=https://info-hit.ru/]https://info-hit.ru[/url]) Результаты работы должны быть оформлены в эксель-таблице: имя автора - сайт - контакты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
ищу ответственного райтера для подготовки уникальных статей для нашего блога (рекламное агентство). Если вы сами увлекаетесь рекламными технологиями и вы отличаете CPC от CPV и что такое пиксель Facebook, буду рад посотрудничать текстам, темы отправлю в лс.
Нужно 5 статей
объем ок. 900 слов, 6000 знаков с пробелами
минимальная SEO-подготовка
как примеры
https://mindbox.ru/blog/marketing/kak-postroit-idealnyj-marketing/
Прошу отвечать с вашими работами на тематику.
Со своей стороны окажу полную поддержку, примерно распишу структуру текста, подскажу по теме.
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