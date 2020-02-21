Статьи для наполнения блога агентства Интернет-маркетинга

Добрый день,

ищу ответственного райтера для подготовки уникальных статей для нашего блога (рекламное агентство). Если вы сами увлекаетесь рекламными технологиями и вы отличаете CPC от CPV и что такое пиксель Facebook, буду рад посотрудничать текстам, темы отправлю в лс.

Нужно 5 статей

объем ок. 900 слов, 6000 знаков с пробелами

минимальная SEO-подготовка

как примеры

https://mindbox.ru/blog/marketing/kak-postroit-idealnyj-marketing/

https://gomobile.ru/blog/39

Прошу отвечать с вашими работами на тематику.

Со своей стороны окажу полную поддержку, примерно распишу структуру текста, подскажу по теме.