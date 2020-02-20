Уникальный контент

КопирайтингЗакрыт23 заявки288 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Уникальный контент для сайта авиабилеты, отели, круизы и страховка

4 года назад
guest_15821660696674
4 года в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Написание и размещение отзывов на Hotline.ua, google+

    Добрый день! Ищу исполнителя на написание отзывов. Сделать нужно по 25-30 отзывов. Размещать отзывы необходимо в разные дни и время, чтобы выглядело максимально натурально.  Оплата за подтвержденные отзывы модераторами.  Приступая к работе, исполнитель должен знать: 1) Hotline использует жесткую ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать статью на тему "ЭКО по ОМС"

    [b][u]Задача:[/u][/b] написать информативный, уникальный и грамотный текст для страницы на тему "ЭКО по ОМС". Статья должна максимально подробно описать проведения ЭКО по ОМС. Комментарии рецензента о том, что он ожидает увидеть: 1. ЭКО - относиться к высокотехнологичной помощи.... 2. ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написание постов для инстаграм.

    Приветствую. Задача написать посты для инстаграм. Каждый пост 500-1000 символов. Кто готов взяться прошу написать стоимость за 1 пост в рублях. И контакты. И если есть ссылки на примеры.

    Копирайтинг45 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Подготовка презентации для клиентов

    $12

    Сделать подборку университетов Франции по заданным требованиям.  Всего 5 - 7 учебных заведений (одно на страницу). Проверить информацию на сайте вуза по стоимости обучения, факультетам, наличии общежития, а также подобрать фото. Разместить информацию по готовому шаблону ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется написание текстов для сайта

    Доброго времени суток. Требуется написание продающих текстов для сайта kupi-othodov.ru  Тема: отходы пластика Объем статьи не важен, главное чтоб он был для людей и без воды, всего текстов 12 шт, будут поделены на двух человек. С подзаголовками, списками. Уникальность ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать статью для цветочного магазина

    Добрый день! Необходимо написать качественную коммерческую статью на тему "Корпоративные букеты". Кол-во знаков 2300. Если напишите отлично, то заказы будут постоянно. Пишите цены и сроки. Укажите способы оплаты.  С уважением, Екатерина!

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Ищу копирайтера. Интернет-магазин смартфонов.

    Привет всем. На постоянное сотрудничество ищу копирайтера для интернет-магазина. Продаем смартфоны. Какие текста надо будет писать: несколько новостей в неделю 500 - 1000 символов; несколько обзоров смартфонов в неделю с изображениями 3000 - 5000 символов. Тз новости и обзора ...

    Копирайтинг39 заявок
    Закрыт
    4 года назад