Ищу копирайтера. Интернет-магазин смартфонов.

КопирайтингЗакрыт39 заявок561 просмотр
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Привет всем. На постоянное сотрудничество ищу копирайтера для интернет-магазина. Продаем смартфоны.

Какие текста надо будет писать:

несколько новостей в неделю 500 - 1000 символов;

несколько обзоров смартфонов в неделю с изображениями 3000 - 5000 символов.

Тз новости и обзора даю по шаблону. Уникальность от 80%, разметка заголовками, ключевые слова,  желательно списки и тд.

Оплата раз в неделю по выполненному объему на Сбербанк, ЯД, Вебмани рублевый, Киви.

Оплачиваемое тестовое задание. Называйте свою цену

Подробнее о сотрудничестве в личных сообщениях. Всем спасибо заранее.

4 года назад
goerg-3
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
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