Ищу копирайтера. Интернет-магазин смартфонов.

Привет всем. На постоянное сотрудничество ищу копирайтера для интернет-магазина. Продаем смартфоны.

Какие текста надо будет писать:

несколько новостей в неделю 500 - 1000 символов;

несколько обзоров смартфонов в неделю с изображениями 3000 - 5000 символов.

Тз новости и обзора даю по шаблону. Уникальность от 80%, разметка заголовками, ключевые слова, желательно списки и тд.

Оплата раз в неделю по выполненному объему на Сбербанк, ЯД, Вебмани рублевый, Киви.

Оплачиваемое тестовое задание. Называйте свою цену

Подробнее о сотрудничестве в личных сообщениях. Всем спасибо заранее.