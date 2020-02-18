Ищу копирайтера. Интернет-магазин смартфонов.

Добрый день. Необходимо написать тексты на автотематику (до 1500-2500 знаков) Уникальность от 92%. В статье 4 заголовка: H1 Купить запчасти (марка/модель) в Минске с доставкой. H2 Выбор запчастей (к/для/на) (марка/модель) + сравнение цен. H3 Здесь заголовок о истории создания, описание (марка/модель). H3 ...
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Привет всем. На постоянное сотрудничество ищу копирайтера для интернет-магазина. Продаем смартфоны.
Какие текста надо будет писать:
несколько новостей в неделю 500 - 1000 символов;
несколько обзоров смартфонов в неделю с изображениями 3000 - 5000 символов.
Тз новости и обзора даю по шаблону. Уникальность от 80%, разметка заголовками, ключевые слова, желательно списки и тд.
Оплата раз в неделю по выполненному объему на Сбербанк, ЯД, Вебмани рублевый, Киви.
Оплачиваемое тестовое задание. Называйте свою цену
Подробнее о сотрудничестве в личных сообщениях. Всем спасибо заранее.
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