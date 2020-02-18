Статья на VC о персональных данных

Уважаемые коллеги,

Необходимо написать статью для нашего блога на VC https://vc.ru/u/444534-pd-master по теме "Основные ошибки интернет-магазинов в области защиты персональных данных"

12000 знаков без пробелов. Технические требования к тексту во вложении.

В заявке прошу указать точную стоимость и срок работ.

Обязательно прикрепляйте к заявке ссылки на Ваши аналогичные работы.