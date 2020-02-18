Статья на VC о персональных данных

нужен текст для коммерческого предложения ЦА: строительные компании, частные строительные компании, коттеджные городки, бизнес центры, торговые центры наше УТП: мы команда молодых и амбизиозных специалистов в сфере архитектуры (дизайн, 3D моделирование, Визуализация, Чертежи, моделлинг, Разделы ЭП, АР, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые коллеги,
Необходимо написать статью для нашего блога на VC https://vc.ru/u/444534-pd-master по теме "Основные ошибки интернет-магазинов в области защиты персональных данных"
12000 знаков без пробелов. Технические требования к тексту во вложении.
В заявке прошу указать точную стоимость и срок работ.
Обязательно прикрепляйте к заявке ссылки на Ваши аналогичные работы.
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