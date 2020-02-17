Сбор контактов

КопирайтингЗакрыт18 заявок367 просмотров
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Сбор контактов (худ.руководителей) танцевальных, хореографических ансамблей. Смотреть всю РФ. 

В таблице (название, сайт, фио, телефоны, почта, должность). 

Срок до обеда пятницы. 500 контактов. Поэтапная оплата за каждую сотню. Всегда на связи.  

4 года назад
kokt
48 летРоссия
4 года в сервисе
Была
3 года назад
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