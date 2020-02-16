Копирайт на 25 тыс знаков без пробелов-Косметология

Необходим автор на постоянную основу для больших текстов.

Подробное ТЗ предоставляется. Тексты для людей без воды, раскрыть тему от и до (курсы косметологии).

В ТЗ указано, что и как. Автор женщина/девушка с опытом копирайтинга.

Оплата не более 50-60 руб. за 1 тыс знаков без пробелов.

В данном задании 22-27 тыс знаков.

Нужно подтверждение вашего профессионализма (допустим ссылка на портфолио).