Требуется написать бизнес план it компании 2 версии оптимистичный и наоборот (с рассчетами и картинками) Регисон Украина (днепропетровск). Вид деятельности Аутсорсинг для USA Kanada на русском
Написать описание для карточки мобильного приложения в AppStore
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать описание для приложения под iOS
Допустимое кол-во символов от 1000 до 4000
Приложение позволяющее получать ежедневную статистику по зараженным коронавирусом
При необходимости предоставлю дизайн для ознакомления с функционалом приложения
Будет плюсом если вы еще сможете грамотно перевести текст на Английский и на Китайский языки
Так же нужно перевести само приложение.
Всего 38 ключей. В основном просто слова + небольшие тексты
Просьба!
В отклике сразу писать ориентировочную стоимость и когда сможете начать
Если есть дополнительные вопросы, пишите свой ник в телеграм
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