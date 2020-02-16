Написать описание для карточки мобильного приложения в AppStore

КопирайтингЗакрыт6 заявок243 просмотра
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Нужно написать описание для приложения под iOS

Допустимое кол-во символов от 1000 до 4000

Приложение позволяющее получать ежедневную статистику по зараженным коронавирусом

При необходимости предоставлю дизайн для ознакомления с функционалом приложения

Будет плюсом если вы еще сможете грамотно перевести текст на Английский и на Китайский языки

Так же нужно перевести само приложение.

Всего 38 ключей. В основном просто слова + небольшие тексты

Просьба!

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Если есть дополнительные вопросы, пишите свой ник в телеграм

4 года назад
aristovz
27 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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