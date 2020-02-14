Рецензия на музыкальное произведение.

Добрый день. Ищу копирайтера, который близок и знаком с темой фотографии: теория, практика, уроки, новости. Если у вас есть опыт в этом деле, напишите, пожалуйста, в какой области вы больше пишете? Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. При ...