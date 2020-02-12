Нужны статьи по фотографии, и все, что с ней связано.

Добрый день.

Ищу копирайтера, который близок и знаком с темой фотографии: теория, практика, уроки, новости.

Если у вас есть опыт в этом деле, напишите, пожалуйста, в какой области вы больше пишете?

Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. При длительном сотрудничестве, оплата будет повышаться, по мере развития сайта.

Своевременная оплата гарантируется. Статьи нужно писать по нескольку в месяц.

Все вопросы в личной переписке.

Спасибо. Жду ваших предложений.