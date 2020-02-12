Нужны статьи по фотографии, и все, что с ней связано.

КопирайтингЗакрыт5 заявок258 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Ищу копирайтера, который близок и знаком с темой фотографии: теория, практика, уроки, новости.

Если у вас есть опыт в этом деле, напишите, пожалуйста, в какой области вы больше пишете?

Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. При длительном сотрудничестве, оплата будет повышаться, по мере развития сайта.

Своевременная оплата гарантируется. Статьи нужно писать по нескольку в месяц.

Все вопросы в личной переписке.

Спасибо. Жду ваших предложений.

4 года назад
IvanYar
Иван 
49 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Нужно написать статью и с этой статьи еще сделать тезы

    Привет. Нужно написать статью на украинском языке ( будет проверяться на антиплагиат, можно с интернета но своими словами) на 7-8 страниц на какую либо с этих тем (1. Оцінка стану інноваційної сфери в Україні в сучасних ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется копирайт - прокси.

    Интересует автор который будет писать интересный текст/инструкции на копирайт/рерайт тематику прокси, текста будут разные, с картинками и инструкциями на постоянной основе. Желательно, что бы автор разбирался в SEO и смог грамотно ключ слова еще вставлять, ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Копирайтинг статей на английском

    Нужен копирайтер для написания преимущественно информационных статей, обзоров, топов, сравнений, как сделать, как стать и тд. Писать нужно будет именно новые статьи, так что кандидаты которые специализируются только на переводе не подойдут. Работы сможем предоставить достаточно.  При отклике, ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен спец по лонгридам

    Сейчас расскажу что нам нужно... а вы скажите, справитесь с этим или нет и как оцениваете бюджет Собственно задача: Нам нужен копирайтер способный готовить информационные статьи Это даже не статьи, а мини исследование которое должно максимально полно раскрывать вопрос. В ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Грамотный копирайтинг на темы техники, электроники и связи

    Требуется человек разбирающийся в теме, имеющий близкое отношение к электронике и технике. Нужны статьи об определенных типах электронных устройств, связанных с различными типами беспроводных сигналов (мобильной связи, 4g и т. д.). В заявке указывайте Вашу ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Тексты для сайта магазина мужской одежды

    Требуется написать 5 текстов для сайта магазина мужской одежды с использованием ключевых слов. Объем текста  - 2000-2500 знаков для страницы. В заявках просьба указывать стоимость работы и срок выполнения.

    Тексты для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • 16 SEO Текстов

    $26

    Добрый день! Нужно написать 16 SEO-текстов. 15 по 1 000 символов без пробелов; 1 на 2 000 символов без пробелов; Тематика: Жалюзи,рольставни,ворота Ссылка на сайт: [url=https://octava64.ru/][u]https://octava64.ru/[/u][/url] Уникальность выше 95% по антиплагиату [url=http://etxt.ru/]etxt.ru[/url] или аналогам.  Общий объем 17 000 символов без пробелов Оплата:  1700 рублей. Способ оплаты: на карту, 50% до и 50% после

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Копирайт - тематика знаменитости

    Доброго дня. Ищем 1-2 человек тематика знаменитости. Сложность статей 4-6 баллов (из 10) Идеально - если у вас есть опыт написания таких статей. Важнее уметь писать по ТЗ, чем интересоваться глянцевыми журналами. Оплата 50 рублей за 1000збп Пожалуйста оставляйте для связи ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    4 года назад