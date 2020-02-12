Требуется копирайт - прокси.

Интересует автор который будет писать интересный текст/инструкции на копирайт/рерайт тематику прокси, текста будут разные, с картинками и инструкциями на постоянной основе. Желательно, что бы автор разбирался в SEO и смог грамотно ключ слова еще вставлять, не испортив текст.

Конкретно на сайте нужно текста написать, вести блог на эту тему. Пожалуйста, кто в теме не разбирается не пишите, потому что это будет сразу видно и мы не будем с вами сотрудничать.