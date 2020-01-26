sambogood

Иванов sambogood

 
52 годаРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
alexskichko
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
17 часов назад
$120
10 баллов
4 года назад
Внутренние страницы для проекта
Отлично поработали, спасибо за очередной проект :) Уверенно рекомендую профессионального заказчика
Сделал быстро и качественно. Возьму на следующий проект тоже его.
Ответный отзыв
alexskichko
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
17 часов назад
$200
10 баллов
4 года назад
Дизайн главной страницы
Спасибо за интересный проект. Все отлично, приятное сотрудничество, быстрая оплата. Обращайся еще. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный исполнитель, а главное ответственный и по срокам не подводит.
Ответный отзыв