Предоставлю 5-10 каталогов с ценами конкурентов где очень много вариаций, для дальнейшего составления цен и конфигов моих тарифов.
- Управление продажами7 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется нарисовать баннеры для рекламы. Свои работы, примеры, присылайте сюда по возможности.Баннеры49 заявокЗакрыт4 года назад
Ищем программиста C++, готового активно работать, задач много и разных.Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Интересует аналогичный софт как у https://911.re Разработка для Windows для начало требуется. Вот скрин https://prnt.sc/r2hwjxПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
На мой сайт требуется внедрить на отдельные страницы функционал сайта https://whoer.net/ru или вот тоже самое https://free.proxy-sale.com/anonymity-check/ но первого варианта более широкое вроде как, скрипты должны находится на моем сервере, а не просто парсер сделать. Еще требуется такое: https://free.proxy-sale.com/skaner-portov/ https://free.proxy-sale.com/ping-ip/ https://free.proxy-sale.com/speed/ https://free.proxy-sale.com/ipv6-support/ https://free.proxy-sale.com/ip-in-spam-databases/ https://free.proxy-sale.com/online-proxy-filter/Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется дизайнер кто сделает красивый дизайн в стиле casual, под хостинг.Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт4 года назад
Нужна программа которая чекает прокси на валид/скорость/страна/город и многое другое. Интересует версия для Windows и web-версия для интеграции в сайт(биллинг). Хороший чекер вот у ребят https://rsocks.net/proxy-checker Очень важно что бы обе версии были готовы обработать большой объем информации ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт4 года назад
Интересует автор который будет писать интересный текст/инструкции на копирайт/рерайт тематику прокси, текста будут разные, с картинками и инструкциями на постоянной основе. Желательно, что бы автор разбирался в SEO и смог грамотно ключ слова еще вставлять, ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется дизайн внутренних страниц для проекта. ТЗ исполнителю скину.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Привет. Меня интересует дизайн главной страницы под тематику прокси/соксы. Все подробности обсудили в телеграммеДизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть готовый сайт по продаже proxy, соответственно требуется его полная SEO оптимизация. Составить title для каждой страницы, составить ядро поисковых запросов, адаптировать каждую страницу и на каждой странице написать SEO текст под это дело. Стратегия продвижения так ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт4 года назад