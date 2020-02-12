Прокси чекер web & windows

Нужна программа которая чекает прокси на валид/скорость/страна/город и многое другое.

Интересует версия для Windows и web-версия для интеграции в сайт(биллинг).

Хороший чекер вот у ребят https://rsocks.net/proxy-checker

Очень важно что бы обе версии были готовы обработать большой объем информации и не крашилось.

ТЗ определенного нет, кто предложит самый интересный чекер того и возьмем на борт на постоянку.