Прокси чекер web & windows

Нужно написать программу, которая будет вкратце: регистрировать почту, на неё аккаунт(steam), привязывать к аккаунту номер телефона с сайта 5sim (на время арендуется номер за плату), подключать 2 факторную аутентификацию в приложении на windows, пополнять баланс ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна программа которая чекает прокси на валид/скорость/страна/город и многое другое.
Интересует версия для Windows и web-версия для интеграции в сайт(биллинг).
Хороший чекер вот у ребят https://rsocks.net/proxy-checker
Очень важно что бы обе версии были готовы обработать большой объем информации и не крашилось.
ТЗ определенного нет, кто предложит самый интересный чекер того и возьмем на борт на постоянку.
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