Разработка прикладного софта (калькулятора) на C# или веб- СРОЧНО!

$200
Прикладное ПОЗавершен1 заявка283 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработка прикладного софта (калькулятора) на C# или веб- СРОЧНО!

Требуется знание покера, ТЗ - предоставлю исполнителю

Бюджет 200$ Оплата строго по готовности продукта, БЕЗ авансов

Передача исходного кода - только после оплаты, на софт можете поставить любую защиту

4 года назад
WebSockratStudio
Андрей 
31 годРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов(-5)
Выбранный исполнитель
andrey149814
Андрей 
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
20 дней назад
4 года назад
$200
47 дней
WMZ
Отличный исполнитель - рекомендую
Ответственный заказчик, полностью оплатил цену за заказ
  • Похожие заказы

  • Программа для удалённого логина с использованием данных с сервера

    Игра - league of legends Создать программу\приложение (для ПК), которая будет брать данные по логину\паролю и серверу из заказа на сайте и использовать их для ввода исполнителя в игровой клиент. Программа должна использовать данные только из заказов ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужны настройки системы Jira Atlassian под требования компании

    Интересуют консультирование и обучение, а также настройки системы Jira Atlassian под требования компании, возможно какие-то плагины или доработки.В дальнейшем планируются дополнительные отчеты, плагины и интеграции с другими продуктами.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать программу для управления графическим контентом

    Требуется написать программу для передачи команд графическому серверу телевизионной лотереи. В программе составляется плейлист (последовательность действий) из заранее прописанных шаблонов. В процессе работы данные в шаблонах заполняются при возникновений событий (записей) в базе данных MySQL. При управлении ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • C# и protobuf

    Нужен пример кода кода для чтения из файла и десериализации данных из него при помощи protobuf-net. В файле будут лежать DynamicMessage (DynamicMessageFactory).

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Парсер цен

    Необходимо организовать парсер цен с трех ресурсов.  [list=1][*]Автоматическое обновление по расписанию[*]С указанием изменения цен[*]Сопоставление позиций[*]﻿Экспорт данных в GoogleExel (по возможности) [*]﻿Указывать позиции, которые выше по цене, нежели рынок. (можно реализовать через ﻿стандартные инструменты GoogleExel ) [/list] Ваши рекомендации по парсеру/процессу приветствуются. Возможно ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Адаптация онлайн кассы под вендинговый автомат

    Необходимо адаптировать существующую на рынке онлайн кассу к плате вендингового автомата для передачи данных о продажах в режиме онлайн. Плюс необходимо адаптировать к плате банковские платежные карты

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Репетитор на C#

    $8

    Всем привет! Ищу репетитора на C#. Нужно помочь разобраться и переписать программу на WPF. Парсер соцсети уже готовый есть, но устарел и я хочу его обновить. В процессе обновления разобраться с С# чуть глубже, чем сейчас.   Заниматься хочу ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    4 года назад