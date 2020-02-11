Необходимa программа для расчёта времени изготовления деталей на фрезерном станке с ЧПУ. Ссылку на аналог предоставлю.
Нужны настройки системы Jira Atlassian под требования компании
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересуют консультирование и обучение, а также настройки системы Jira Atlassian под требования компании, возможно какие-то плагины или доработки.В дальнейшем планируются дополнительные отчеты, плагины и интеграции с другими продуктами.
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