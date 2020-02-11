Нужны настройки системы Jira Atlassian под требования компании

Всем привет! Ищу репетитора на C#. Нужно помочь разобраться и переписать программу на WPF. Парсер соцсети уже готовый есть, но устарел и я хочу его обновить. В процессе обновления разобраться с С# чуть глубже, чем сейчас. Заниматься хочу ...