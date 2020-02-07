Laravel программист уровень профи

Необходимо по инструкции ниже собрать приложение написанное на pyqt. Приложение успешно собиралось в 2018 году. При необходимости дополнить инструкцию. Так же допускается обновление версий SDK до актуальных сегодня. В итоге мы должны получить exe файл, который ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
собирать данные с бирж по АПИ (список бирж позже) и просчитывать варианты по алгоритму с учетом комиссий.
более подробное задание в лс.
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