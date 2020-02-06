Нужен специалист, знающий framework selenium на python

Задача:

Нужен специалист, который сможет на selenium написать программу, которая будет имитировать действия человека и ставить ставки в одной букмекерской конторе.

Что должен делать код:

1. Создает подключение selenium с драйвером хрома через прокси. Должна быть удобная возможность указывать любой прокси адрес в следующем виде: ip, port, логин и пароль от прокси

2. Автоматически логиниться на сайте согласно указанным логину и паролю от аккаунта. Должна быть удобная возможность указывать любой логин и пароль для авторизации в букмекерской компании

3. Уметь принимать запрос в формате json и по нему уметь находить нужный вид спорта, матч, событие и размещать ставку в соответствии с этим запросом.

4. После обработки запроса код должен уметь передавать обратный ответ на соответствующий запрос о результате. Ставка не поставилась – по такой то причине. Ставка поставилась – сообщение об успешной ставке.

5. Код должен уметь проставлять ставки на следующие виды спорта: хоккей, гандбол, футзал. Нужно проставлять не все типы ставок, а только основные, такие как:

Типы ставок:

1 – П1

2 – Х

3 – П2

4 – 1Х

5 – 12

6 – Х2

7 – Фора 1

8 – Фора 2

9 – ТБ

10 – ТМ

11 – DNB 1

12 – DNB 2

13 – Индивидуальный ТБ первой команды

14 – Индивидуальный ТМ первой команды

15 – Индивидуальный ТБ второй команды

16 – Индивидуальный ТМ второй команды

17 – четное

18 – нечетное

В следующих периодах:

1 – первый период (первый тайм)

2 – второй период (второй тайм)

3 – третий период

4 – основное время

5 – основное время включая овертайм

6. Рассчитывать сумму ставки в зависимости от коэффициента. Для простоты разработки можно использовать фиксированную сумму ставки – например 1 eur, но также должна быть возможность прописать любую математическую формулу.

7. Если название матча полностью не совпадает ни с каким на сайте, нужно найти самое похожее используя "расстояние Левинштейна"

Стоимость работы указывайте в заявке или в письме в ЛС

Срок исполнения - 5-7 дней