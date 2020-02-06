Нужен специалист, знающий framework selenium на python

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки236 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача:

Нужен специалист, который сможет на selenium написать программу, которая будет имитировать действия человека и ставить ставки в одной букмекерской конторе.  

Что должен делать код: 

1. Создает подключение selenium с драйвером хрома через прокси. Должна быть удобная возможность указывать любой прокси адрес в следующем виде: ip, port, логин и пароль от прокси  

2. Автоматически логиниться на сайте согласно указанным логину и паролю от аккаунта. Должна быть удобная возможность указывать любой логин и пароль для авторизации в букмекерской компании 

3. Уметь принимать запрос в формате json и по нему уметь находить нужный вид спорта, матч, событие и размещать ставку в соответствии с этим запросом.  

4. После обработки запроса код должен уметь передавать обратный ответ на соответствующий запрос о результате. Ставка не поставилась – по такой то причине. Ставка поставилась – сообщение об успешной ставке. 

5. Код должен уметь проставлять ставки на следующие виды спорта: хоккей, гандбол, футзал. Нужно проставлять не все типы ставок, а только основные, такие как: 

Типы ставок:  

1 – П1  

2 – Х 

3 – П2  

4 – 1Х  

5 – 12  

6 – Х2  

7 – Фора 1 

8 – Фора 2 

9 – ТБ 

10 – ТМ  

11 – DNB 1  

12 – DNB 2  

13 – Индивидуальный ТБ первой команды  

14 – Индивидуальный ТМ первой команды  

15 – Индивидуальный ТБ второй команды  

16 – Индивидуальный ТМ второй команды  

17 – четное  

18 – нечетное 

В следующих периодах:  

1 – первый период (первый тайм)  

2 – второй период (второй тайм)  

3 – третий период 

4 – основное время  

5 – основное время включая овертайм  

6. Рассчитывать сумму ставки в зависимости от коэффициента. Для простоты разработки можно использовать фиксированную сумму ставки – например 1 eur, но также должна быть возможность прописать любую математическую формулу.  

7. Если название матча полностью не совпадает ни с каким на сайте, нужно найти самое похожее используя "расстояние Левинштейна" 

Стоимость работы указывайте в заявке или в письме в ЛС 

Срок исполнения - 5-7 дней

Python
4 года назад
guest_15795101197784
4 года в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Накрутка зрителей на стрим YouTube

    Нужен софт который бы накручивал необходимое кол-во зрителей на стрим задача софту от 3000зрителей иметь возможность делать стабильных  использование прокси по апи или предложите свои варианты решения, стоимость обсудим

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Michael Malakhov

    $350

    Необходимо запрограммировать систему управляющую новым типом медицинской кровати.  В системе есть  1) актуюатор для опускания и поднимания, в нем будет стоять серво или степпер, пока решение не принято 2)  степпер для поворотов направо и налево, два сенсора для ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно сделать кнопку, чтобы переносить значение в другое окно

    $15

    Программа субтитров, язык C++, открытый код. Нужно сделать (или переназначить имеющуюся) кнопку, чтобы тайминг ( 0:00:00.00), отображаемый, если нажать "стоп" при проигрывании видео, переносился в другое окно. То есть из окна "current frame time and number" ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Реализация печати этикеток из интерфейса веб приложения

    Необходимо реализовать печать этикеток через принтер этикеток TSC TDP-225 из веб приложения! Имеется административная часть, написанная на php, на основе которой реализованы рабочие места. Менеджеры добавляют товары и нужно для них печатать этикетки, при этом принтер физически подключен ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать Excel макрос для сравнения листов

    Добрый день, коллеги! Требуется разработать макрос(скрипт) для Excel, который бы решал следующию задачу. Входные данные: Экселевский файл в котором есть два листа.  На первом листе две колонки с название и урлом (текстовое поле). На втором листе несколько колонок(до 10 штук), ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Написать программу для двух котлов + 2 ПИД - контроллера Mitsubishi

    Контроллер Mitsubishi FX3u-48M + плк GT2712-STBA.  Состав системы - 2 газовых котла, 4 контура(3 отопление, 1 гвс), 2 пид регулятора. написать программу + мнемосхему на плк для местного и удаленного мониторинга. + отладить на месте. (Красногорск)

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Парсер inDriver

    Необходимо сделать парсер номеров таксистов в  приложение заказа такси Indriver, с минимумом моих действий для получении данныхСделать все в автомате с перехватом   пакетов, что бы максимально уменьшить ручную работу, составить запрос апи и распарсить ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка 2 процессов в СЭД DIRECTUM

    Ищу разработчика на 2 задачи по проекту СЭД DIRECTUM.  Проект включает в себя доработку 2 ТМ (по 30 блоков), 2 справочников, 3 ТКЭД.  Вся разработка должна работать под веб-клиентом (!). Работа выполняется на наших серверах. От вас: 1. Обязательное наличие ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написание макроса, скрипта или расширения для Chrome

    Существует набор расширений которые упрощают работу. Суть такова: В ручную ищу сайты содержащие запрещенную информацию. Когда нужный сайт найден жму на расширение Coy URL и адрес страницы копируется в расширение Clipboard History Pro (для последующего ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад