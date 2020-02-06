Нужен специалист, знающий framework selenium на python

Требуется разработчик ПО. ТЗ отправлю личным сообщением. Бюджет небольшой. Оплата договорная.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
Нужен специалист, который сможет на selenium написать программу, которая будет имитировать действия человека и ставить ставки в одной букмекерской конторе.
Что должен делать код:
1. Создает подключение selenium с драйвером хрома через прокси. Должна быть удобная возможность указывать любой прокси адрес в следующем виде: ip, port, логин и пароль от прокси
2. Автоматически логиниться на сайте согласно указанным логину и паролю от аккаунта. Должна быть удобная возможность указывать любой логин и пароль для авторизации в букмекерской компании
3. Уметь принимать запрос в формате json и по нему уметь находить нужный вид спорта, матч, событие и размещать ставку в соответствии с этим запросом.
4. После обработки запроса код должен уметь передавать обратный ответ на соответствующий запрос о результате. Ставка не поставилась – по такой то причине. Ставка поставилась – сообщение об успешной ставке.
5. Код должен уметь проставлять ставки на следующие виды спорта: хоккей, гандбол, футзал. Нужно проставлять не все типы ставок, а только основные, такие как:
Типы ставок:
1 – П1
2 – Х
3 – П2
4 – 1Х
5 – 12
6 – Х2
7 – Фора 1
8 – Фора 2
9 – ТБ
10 – ТМ
11 – DNB 1
12 – DNB 2
13 – Индивидуальный ТБ первой команды
14 – Индивидуальный ТМ первой команды
15 – Индивидуальный ТБ второй команды
16 – Индивидуальный ТМ второй команды
17 – четное
18 – нечетное
В следующих периодах:
1 – первый период (первый тайм)
2 – второй период (второй тайм)
3 – третий период
4 – основное время
5 – основное время включая овертайм
6. Рассчитывать сумму ставки в зависимости от коэффициента. Для простоты разработки можно использовать фиксированную сумму ставки – например 1 eur, но также должна быть возможность прописать любую математическую формулу.
7. Если название матча полностью не совпадает ни с каким на сайте, нужно найти самое похожее используя "расстояние Левинштейна"
Стоимость работы указывайте в заявке или в письме в ЛС
Срок исполнения - 5-7 дней
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