Michael Malakhov

Программа субтитров, язык C++, открытый код. Нужно сделать (или переназначить имеющуюся) кнопку, чтобы тайминг ( 0:00:00.00), отображаемый, если нажать "стоп" при проигрывании видео, переносился в другое окно. То есть из окна "current frame time and number" ...
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Необходимо запрограммировать систему управляющую новым типом медицинской кровати.
В системе есть
1) актуюатор для опускания и поднимания, в нем будет стоять серво или степпер, пока решение не принято
2) степпер для поворотов направо и налево, два сенсора для остановки в конечных положениях
3) шесть маленьких серво для управления дополнительными движущимися частями и шесть сенсоров для подтверждения что достигнуто необходимое положение позволяющее начало вращения
4) датчики давления для управления движением во сне
5) джойстик для ручного управления
6) кнопка для аварийной остановки и кнопка для аварийного принятия положения выгрузки
Надо написать программу с логикой. Например, давление коленом на датчик - выдвижение частей - подтверждение что части выдвинуты - поворот степпера- и т.д.
Уникальная возможность поучаствовать в создании первого такого продукта.
Бюджет 350 долларов будет разбит на несколько выплат за каждую веху проекта. Вехи и подробности проекта обговорим.
Если сработаемся будем продолжать сотрудничество и постепенно усложнять систему для создания коммерческой версии. - видео идеализированного продукта здесь https://www.youtube.com/watch?v=GzoU6yZ_FP4&t=3s
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