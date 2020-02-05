Michael Malakhov

$350
Прикладное ПОЗакрыт2 заявки163 просмотра
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Необходимо запрограммировать систему управляющую новым типом медицинской кровати. 

В системе есть 

1) актуюатор для опускания и поднимания, в нем будет стоять серво или степпер, пока решение не принято

2)  степпер для поворотов направо и налево, два сенсора для остановки в конечных положениях

3) шесть маленьких серво для управления дополнительными движущимися частями и шесть сенсоров для подтверждения что достигнуто необходимое положение позволяющее начало вращения

4) датчики давления для управления движением во сне

5) джойстик для ручного управления

6) кнопка для аварийной остановки и кнопка для аварийного принятия положения выгрузки

Надо написать программу с логикой. Например, давление коленом на датчик - выдвижение частей - подтверждение что части выдвинуты - поворот степпера- и т.д.

Уникальная возможность поучаствовать в создании первого такого продукта.  

Бюджет 350 долларов будет разбит на несколько выплат за каждую веху проекта. Вехи и подробности проекта обговорим.

Если сработаемся будем продолжать сотрудничество и постепенно усложнять систему для создания коммерческой версии. - видео идеализированного продукта здесь https://www.youtube.com/watch?v=GzoU6yZ_FP4&t=3s  

 

4 года назад
guest_15808615696554
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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