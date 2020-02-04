Нужно сделать кнопку, чтобы переносить значение в другое окно

Программа субтитров, язык C++, открытый код. Нужно сделать (или переназначить имеющуюся) кнопку, чтобы тайминг ( 0:00:00.00), отображаемый, если нажать "стоп" при проигрывании видео, переносился в другое окно.

То есть из окна "current frame time and number" --> в окно "start time".

В этой программе уже есть кнопка с похожим действием (кнопка называется "Set start of selected subtitles to current video frame"). Но она действует в отношении текущей (которая в фокусе, выделена) строки субтитров. Мне нужно, чтобы кнопка действовала в отношении не той, которая в фокусе, а следующей за ней строки.

Хотелось бы, чтобы вы выслали мне написанную вами часть кода и пояснили, в какие файлы исходника добавить и куда, и, если сборка не пойдет, в чем причина. Не срочно. Задание все еще актуально.

Программа называется "Aegisub", исходники тут. https://github.com/Aegisub/Aegisub/releases