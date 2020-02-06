Здравствуйте нужна программа автодозвона типа http://autoringup.ru, можно и ее если у кого есть по цене договоримся, не обижу.
Доработка схемы, разработка, изготовление платы контроллера (ESP32).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимы специалист или группа специалистов для доработки электрической схемы и разработки, изготовления платы контроллера (ESP32).
Интерфейсы: Wi-Fi, Ethernet, 1WIRE, UART, RS-485/DMX-512, SD Card, I2C, SPI.
Основные задачи:·
- Доработка существующей электрической схемы контроллера
и модулей расширения интерфейсов.·
- Выбор DIN корпуса, разъёмов, внешних разъёмные клемм.·
- Разработка печатной платы контроллера и модулей расширения.·
- Заказ, изготовление плат.·
- Тестирование контроллера, исправления.
Отдельная тема разработка ПО.
- Разработка тестового ПО. Для проверки контроллера,интерфейсов под нагрузкой.·
- Разработка рабочего ПО. Не целесообразно разрабатывать ПО с нуля. Лучше использовать уже существующие ваши наработки или других проектов.
Присылайте детализированное коммерческие предложения. Указывайте сроки и цены по всем этапам разработки. Бюджет указан ориентировочно.
Влад.
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