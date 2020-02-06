Доработка схемы, разработка, изготовление платы контроллера (ESP32).

Необходимы специалист или группа специалистов для доработки электрической схемы и разработки, изготовления платы контроллера (ESP32).

Интерфейсы: Wi-Fi, Ethernet, 1WIRE, UART, RS-485/DMX-512, SD Card, I2C, SPI.

Основные задачи:·

- Доработка существующей электрической схемы контроллера

и модулей расширения интерфейсов.·

- Выбор DIN корпуса, разъёмов, внешних разъёмные клемм.·

- Разработка печатной платы контроллера и модулей расширения.·

- Заказ, изготовление плат.·

- Тестирование контроллера, исправления.

Отдельная тема разработка ПО.

- Разработка тестового ПО. Для проверки контроллера,интерфейсов под нагрузкой.·

- Разработка рабочего ПО. Не целесообразно разрабатывать ПО с нуля. Лучше использовать уже существующие ваши наработки или других проектов.

Присылайте детализированное коммерческие предложения. Указывайте сроки и цены по всем этапам разработки. Бюджет указан ориентировочно.

Влад.

Дополнительная информация о проекте находится в Google doc

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