Разработка API

Задача: Нужен специалист, который сможет на selenium написать программу, которая будет имитировать действия человека и ставить ставки в одной букмекерской конторе. Что должен делать код: 1. Создает подключение selenium с драйвером хрома через прокси. Должна быть удобная возможность ...
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Существует Desktop-проект,который работает для ограниченного количества пользователей, доступ
осуществляется с разрешенных IP. Проект для пользователя представляет собой
MDI-приложение с отображением информации на Windows forms: таблицы, и графики
по средствам DatagridView и MS Chart Control. Требуется расширить работу на
НЕограниченное количество пользователей, то есть написать API и надежно скрыть
БД. При этом на первом этапе необходимо заложить верные принципы: логирование,
разделение пользователей по правам доступа, обращение к БД и получение
тестового списка для combobox и таблиц для DGV/Chart... В ближайшем будущем
начнется перенос функционала в WEB, поэтому при разработке следует так же
учесть эти планы.
Выше написано«тестового», так как на текущем этапе и дальнейшего корректного распределения
обязанностей важно пояснить архитектуру и задумку, получить первый результат обмена информацией
между приложением и api, далее работа продолжится более предметно.
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