Разработка API

Существует Desktop-проект,который работает для ограниченного количества пользователей, доступ

осуществляется с разрешенных IP. Проект для пользователя представляет собой

MDI-приложение с отображением информации на Windows forms: таблицы, и графики

по средствам DatagridView и MS Chart Control. Требуется расширить работу на

НЕограниченное количество пользователей, то есть написать API и надежно скрыть

БД. При этом на первом этапе необходимо заложить верные принципы: логирование,

разделение пользователей по правам доступа, обращение к БД и получение

тестового списка для combobox и таблиц для DGV/Chart... В ближайшем будущем

начнется перенос функционала в WEB, поэтому при разработке следует так же

учесть эти планы.

Выше написано«тестового», так как на текущем этапе и дальнейшего корректного распределения

обязанностей важно пояснить архитектуру и задумку, получить первый результат обмена информацией

между приложением и api, далее работа продолжится более предметно.