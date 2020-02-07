Скрипт обнаружения объектов на видео, Python/OpenCV

Вход: набор видео файлов - машина движется по дороге.

Задача: написать скрипт который прогонит файлы по кадрам, и обнаружит на них следующие объекты (в порядке приоритета): автомобили, пешеходы, знаки, разметку дороге, светофоры.

Скрипт записывает в лог (stdout) информацию о событиях:

* Идентификатор нового объекта при его появлении

* Идентификатор старого объекта при его исчезновении

* Координаты и размеры рамок для каждого кадра

Что бы проверить работу скрипта нужно вывести исходное видео на форму, подсвечивая найденные объекты рамкой. При исчезновении объекта выводит наиболее четкий кадр в угол формы.

Скрипт на Python 3.7 с использованием модулей OpenCV, Dlib, Numpy/Scipy должен отрабатывать видео с частотой не менее 30 кадров/сек на процессорах i3.

Результат поместить в docker контейнер либо в виртуальную среду venv.