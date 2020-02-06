Собрать прилоежние написанное на pyqt.

Необходимы специалист или группа специалистов для доработки электрической схемы и разработки, изготовления платы контроллера (ESP32). Интерфейсы: Wi-Fi, Ethernet, 1WIRE, UART, RS-485/DMX-512, SD Card, I2C, SPI. Основные задачи:· - Доработка существующей электрической схемы контроллера и модулей расширения интерфейсов.· - ...
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Необходимо по инструкции ниже собрать приложение написанное на pyqt. Приложение успешно собиралось в 2018 году. При необходимости дополнить инструкцию. Так же допускается обновление версий SDK до актуальных сегодня.
В итоге мы должны получить exe файл, который можно будет установить на компьютер. Пример программы предоставлю заинтерисованным. В последствии нацелены на обновление приложения.
Старая инструкция
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* Установить Visual Studio 2015 (https://stackoverflow.com/questions/44290672/how-to-download-visual-studio-community-edition-2015-not-2017).
При установке поставть галочки для C++ (https://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/1071be0e-2a46-4c30-9546-ea9d7c4755fa/where-is-vcvarsallbat-file?forum=visualstudiogeneral)
* Установить Qt5 для windows (https://download.qt.io/official_releases/qt/5.9/5.9.1/)
* Создать директорию build в корне проекта, например "E:\downloads\forrender-desktop\build"
* Запустить cmd с помощью ярлыка "Qt 5.9.1 64-bit for Desktop (MSVC 2015)" и перейти в директорию build
cmd> cd E:\downloads\forrender-desktop\build
* Установить необходимые для сборки переменные окружения
cmd> "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\vcvarsall.bat" amd64
* Сгенерировать Makefile
cmd> qmake.exe ..\ForrenderDesktop\ForrenderDesktop.pro -spec win32-msvc
* Создать бинарник
cmd> nmake.exe /F Makefile.Release
* Собрать все зависимости в директорию с бинарником
cmd> windeployqt.exe --qmldir ../ForrenderDesktop/qml release/
* Загрузить архив с openssl 1.0.x тут https://indy.fulgan.com/SSL/
* Закинуть файлы ssleay32.dll и libeay32.dll в директорию release
Конец. Директория release содержит бинарник со всеми зависимостями.
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